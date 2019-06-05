Birçok işyerinde topuklu ayakkabı giyilmesinin zorunlu olduğu Japonya'da kadınlar bu uygulamaya karşı kampanya başlattı.



Hem çalışma hem de sağlık bakanlığına sunulan dilekçeye internette şu ana kadar yaklaşık 20 bin kadın imza attı. Dilekçede, hükümetten şirketlerin iş yerinde kadınlara topuklu ayakkabı zorunluluğu getirmesini yasaklaması talep edildi.



Yazar ve aktris Yumi İşikava tarafından başlatılan "KuToo" adlı kampanya, ismini Japonca'da ayakkabı anlamına gelen "kutsu" ve acı anlamındaki "kutsuu" kelimelerinden alıyor.



İşikava geçtiğimiz aylarda attığı bir tweet'te, bir cenaze evinde ek iş kapsamında çalışırken topuklu ayakkabı giymeye zorlanmasından şikâyet etmişti. Japon yazar, "Birçok insanın aynı sorunla karşı karşıya olduğunu fark edince bu kampanyayı başlatmaya karar verdim" dedi.

SAĞLIK SORUNLARI VE CİNSEL AYRIMCILIK

Dilekçesinde "İşten sonra herkes düz ayakkabıya dönüyor" ifadesini kullanan İşikava, topuklu ayakkabının sırt ağrısı ve ayaklarda şişlik gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtti. "Topuklu ayakkabılarla hareket etmek çok zor. Koşamıyorsunuz ve ayaklarınız acıyor. Hepsinin nedeni bu adet" diyen İşikava, erkeklerin aynı beklentiyle karşılaşmadığını sözlerine ekledi.



Tokyo'da Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan Japon yazar, "İşverenlerin kadınları cinsel bir ayrımcılık olan topuklu ayakkabı giymeye zorlamasını yasaklayacak kanunların çıkarılması için dilekçemizi sunduk" dedi.



Sosyal medyada da büyük ilgi gören kampanyaya destek veren çok sayıda kadın, her gün ofiste ya da iş görüşmelerinde topuklu ayakkabı giymeleri gerektiği yönünde hissettikleri baskıyı dile getirdi.

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