İtalya 26 nisan’dan itibaren açılıyor

Şeyda Cenapa / NTV Milano

15 Mart’tan itibaren tamamen turuncu (yüksek riskli) ve kırmızı (çok yüksek riskli) bölgelere bölünen İtalya 26 Nisan’dan itibaren sarı (düşük risk’e) geçecek bölgeler ile açma takvimini devreye sokuyor.



Draghi hükümeti 1 Temmuz’a kadar geçerli olacak yeni kararname ile ekonomiyi canlandırmayı hedeflerken öte yandan aşı kampanyasının hızlanması ile normalleşme sürecini yaz aylarında ülke çapında daha kapsamlı uygulamayı amaçlıyor. Ancak hükümet ortağı Lig Parti lideri Matteo Salvini kararnameye Parlamento’da destek vermeyeceklerini belirterek açma takviminde değişiklik yapılmasını istedi.



Yeni kararnameye göre sokağa çıkma yasağı 22 ve 05 saatleri arasında devam edecek. Salvini yasağın bir saat ileri alınmasını ve lokantalarda kapalı alanların da servise açılmasını istiyor. Ancak hükümet Pazartesi gününden itibaren sadece açık havada masası olan yeme içme işletmelerine açma izin kararından vazgeçmiyor.



SARI BÖLGELER İLE BAŞLANACAK



Açma takviminde düşük riskli sarı bölgelere öncelik verilecek. Bugün toplam 20 bölgeden 11’inde sarı renge geçilmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde lokantalar dış mekanlarda ögle ve akşam yemeği servisi sunabilecek.



1 Haziran’dan itibaren iç mekanlarda da saat 18’de sona ermesi şartı ile servis yapılablecek. Tüm mekanlarda maske hijyen ve masalar arası bir metre mesafe şartları geçerli olacak. Masalarda 4 kişiden fazla oturulamayacak ancak aynı çatı altında yaşayan aile fertlerine istisna uygulanacak.



Tüm yeme içme işletmelerinde ayakta servis yasak olacak. Turuncu ve kırmızı bölgelerde ise yeme içme mekanları servise kapalı kalmaya devam edecek. Al-götür uygulamasına ise kafelerde saat 18 lokantalarda 22’ye kadar izin verilecek. Paket servisler sokağa çıkma yasağının başladığı saat 22’ye kadar devam edebilecek.



GEÇİŞ KARTI UYGULAMASI



Sarı bölgeler arası seyahat yasağı kaldırılacak. Digerleri için kartlı geçiş uygulaması yapılacak. Buna göre turistik amaç ile seyahat etmek isteyenler elektronik bir karta yüklenecek üç belgeden biri sayesinde kırmızı ve turuncu bölgelerden diğerlerine hareket edebilecek. 48 saat içinde yapılmış Covid-19 negatif sonuçlu test, hastalığın geçirildiğinin ispatı olan antikor testi veya aşı belgesine sahip olmak seyahat etmek için yeterli olacak.



İş veya sağlık gibi nedenlerden ötürü seyahat etmek zorunda olanların yazılı bir ibraz belgesi bulundurmaları yeterli olacak. Yazlık konutu olanlar ev sahibi olduklarını ispatlamak veya 14 Ocak’tan evvel uzun dönem kira kontratına sahip olduklarını göstermek kaydı ile tüm bölgelere seyahat edebilecek.



Akraba ve arkadaş ziyaretleri sarı bölgelerde 26 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında 4 kişi ile sınırlı kalmak ve günde bir kez olmak şartı ile yapılabilecek. 18 yaşından küçükler yasaktan muaf tutulacak.



Turuncu bölgelerde aynı belediye içinde kalmak şartı ile aynı tarih ve kurallar geçerli olacak. Kırmız bölgelerde ise aile ve arkadaş ziyareti tamamen yasak olmaya devam edecek.



OKULLARDA YÜZDE 70 KAPASİTE



Sarı ve turuncu bölgelerde uzun süredir kapalı olan liselerde en az yüzde 70 kapasite ile yüzyüze eğitime geçecek. Mekanların elverişli olduğu okullarda tam kapasite eğitim yapılacak ancak uzmanlar okullara gidiş ve gelişlerde kulanılacak olan toplu taşıma araçlarında yeterli takviye yapılmadığı yerlerde bulaş riskinin artacağına dikkat çekiyor. İlk ve orta okul öğrencileri tüm bölgelerde aybaşından bu yana olduğu gibi fiziki eğitim almaya devam edecek.



DÜKKANLAR VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



26 Nisan’dan itibaren sarı ve turuncu bölgelerde tüm ticari işletmeler açılacak ancak kırmızı bölgelerde gıda satan yerler, eczaneler gibi zaruri ihtiyaçlara hizmet veren işletmeler haricinde her yer kapalı olacak. 15 Mayıs’tan itibaren sarı bölgelerde alış veriş merkezleri, açık ve kapalı halk pazarları haftanın her günü açık kalırken turuncu ve kırmızı bölgelerde alışveriş merkezleri hafta sonu kapalı olacak.



SPOR VE KÜLTÜR SANAT AKTİVİTELERİ



26 Nisan’dan itibaren sarı bölgelerde takım sporları dahil tüm spor aktiviteleri serbest olacak. 15 Mayıs’ta havuzlar 1 Haziran’da spor salonları faaliyete geçecek. Stadlar spor müsabakalarında yüzde 25 kapasiteye kadar seyirci alabilecek. Turuncu ve kırmızı bölgelerde, ikamet edilen belediye içinde ve tek başına olmak kaydı ile spor aktiviteleri yapılabilecek.



Sarı bölgelerde tiyatro, sinema ve konser salonları yarı kapasite ve koltuklar arası bir metre mesafe şartı ile açabilecek. Rezervasyon mecburi olacak. Konser alanları dışarda en fazla 1000 içerde ise 500 kişi ile sınırlı olacak. Müzeler, sergiler ve arkeoloji alanları da Pazartesi gününden itibaren açık olacak. 1 Temmuz’dan itibaren eğlence ve oyun parkları da açabilecek.



FUARLAR VE KARANTİNA



15 Haziran’dan itibaren sarı bölgelerde fuar etkinlikleri 1 Temmuz’dan itibaren ise kongre etkinlikleri başlayacak. Yurdışından gelen katılımcılara karantina uygulanacak. AB vatandaşlarına 5 gün AB dışından gelenlere 14 gün karantina şartı var.



HEDEF VAKALAR AZALIRKEN AŞI KAMPANYASINI HIZLANDIRMAK



Uzun süre uygulanan tam ve yarı kapatma kararlarının sonuç vermeye başladığı İtalya’da vaka sayısı ve bulaş oranı düşerken can kaybı hala yüksek seyretmeye devam ediyor.



Son 24 saatte 13 bin 844 vaka ve 364 can kaybı görüldü. Aşı kampanyasında tedarik ve organizasyonda yaşanan aksaklıklar ve hak sahibi olmayan yanlış kişilere öncelik verilmesi yüzünden meydana gelen duraksama süreci sonrası kampanyada belirgin bir hızlanma gözlemleniyor.



Yaşlı nüfusunun önemli bir kısmını yaz aylarından önce aşılamayı hedefleyen İtalya’da bugüne dek toplam 16 milyon 200 bin doz aşı yapıldı. Hükümet Nisan sonu günde 500 bin doz aşı yapmayı hedeflerken bugün itibarı ile günde 315 bin doz aşı yapılıyor.

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