İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 bot battı: 2 ölü, 30'dan fazla kayıp

2014'TEN BU YANA 14 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Kaybolan 30'dan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ulaştığı kurtarılan kişilerin ifadelerine göre Sahra Altı Afrika'dan göçmenleri taşıyan botlardan birinde 42, diğerinde 48 kişi bulunuyordu.



IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.