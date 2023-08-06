İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 bot battı: 2 ölü, 30'dan fazla kayıp

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen botu battı. Olay sonucu biri kadın, biri çocuk iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30'dan fazla kişi ise kayboldu.

İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 bot battı: 2 ölü, 30'dan fazla kayıp
Göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, gece saatlerinde Lampedusa açıklarında iki botu battı.

Botlarda bulunan Fildişi Sahili'nden bir kadın ve bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 bot battı: 2 ölü, 30'dan fazla kayıp - 1

2014'TEN BU YANA 14 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Kaybolan 30'dan fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) ulaştığı kurtarılan kişilerin ifadelerine göre Sahra Altı Afrika'dan göçmenleri taşıyan botlardan birinde 42, diğerinde 48 kişi bulunuyordu.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan 'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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