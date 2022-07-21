İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Matteralla'ya istifasını sundu

SON DAKİKA HABERİ: İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Segie Matteralla'ya istifasını sundu. Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümet kurulana kadar Draghi'den görevde kalmasını istediği açıklandı.

Haberler 21.07.2022 - 11:35

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Matteralla'ya istifasını sundu

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SON DAKİKA: İtalya'da siyasi kriz: Başbakan Draghi istifa etti, Cumhurbaşkanı Mattarella kabul etmedi

SON DAKİKA: İtalya'da siyasi kriz: Başbakan Draghi istifa etti, Cumhurbaşkanı Mattarella kabul etmedi

Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkamı  Sergio Mattarella ve üç koalisyon partisinin hükümetine verdiği desteği geri çekmesinin ardından Matteralla'ya istifasını sundu.

Cumhurbaşkanı ise Draghi'den yeni hükümet kurulana kadar görevde
kalmasını istedi.

Reuters'ın bildirdiğine göre, İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mattarella'nın erken seçim çağrısında bulunup bulunmayacağı ve parlamentoyu feshedip etmeyeceğine ilişkin bir bilgi yer almadı. 

NE OLMUŞTU?

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması siyasi krize neden oldu.

İtalya Bşbakanı Draghi'nin istifa edeceği tahmin ediliyor. İtalya Bşbakanı Draghi'nin istifa edeceği tahmin ediliyor.

Draghi Hükümeti'nin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılacak oylama öncesi İtalyan siyasetinde tansiyon yükseldi.

Söz konusu paketi, bir süredir eleştiren ve aileler için ayrılan desteği yeterli bulmayan M5S lideri Giuseppe Conte, parti grubuyla yaptığı görüşme sonrasında, Senato'daki oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları mesajını verdi.

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