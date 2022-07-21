İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa etmesi bekleniyor

SON DAKİKA HABERİ: İtalya Başbakanı Draghi, parlemontada konuşmaya başladı. Draghi, Cumhurbaşkanı Segie Matteralla ile görüşeceğini belirtti. Reuters'ın bildirdiğine göre konuya aşina kaynaklar Draghi'nin istifa edeceğini söyledi.

Haberler 21.07.2022 - 10:27

İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa etmesi bekleniyor

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SON DAKİKA: İtalya'da siyasi kriz: Başbakan Draghi istifa etti, Cumhurbaşkanı Mattarella kabul etmedi

SON DAKİKA: İtalya'da siyasi kriz: Başbakan Draghi istifa etti, Cumhurbaşkanı Mattarella kabul etmedi

Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkamı  Sergio Mattarella ve üç koalisyon partisinin hükümetine verdiği desteği geri çekmesinin ardından Matteralla'yı niyetiyle ilgili bilgilendireceğini açıkladı.

Siyasi kaynaklar, Draghi'nin istifa edeceğini ve Ekim ayında erken seçimlerin önünü açacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması siyasi krize neden oldu.

İtalya Bşbakanı Draghi'nin istifa edeceği tahmin ediliyor. İtalya Bşbakanı Draghi'nin istifa edeceği tahmin ediliyor.

Draghi Hükümeti'nin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılacak oylama öncesi İtalyan siyasetinde tansiyon yükseldi.

Söz konusu paketi, bir süredir eleştiren ve aileler için ayrılan desteği yeterli bulmayan M5S lideri Giuseppe Conte, parti grubuyla yaptığı görüşme sonrasında, Senato'daki oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları mesajını verdi.

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