İtalya Başbakanı Meloni: Avrupa'nın yeşil anlaşma gibi ideolojilerden uzak durması gerekiyor

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Avrupa seçimlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Aşırı sağcı başbakan, bugün RTL radyosuna yaptığı açıklamada, avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in ikinci kez görevlendirme ihtimaline karşı bir cevap vermek için çok erken olduğunu söyledi.

Meloni, "ABD oylamasının sonuçları, Avrupa'nın merkez sağa daha fazla yönelmesi, daha pragmatik politikalar uygulaması, yeşil anlaşma gibi ideolojilerden uzak durması gerektiğini gösteriyor" dedi.

İtalyan başbakan, "Seçimler, İtalya'nın Avrupa'nın geleceğinde temel bir rol oynadığını gösteriyor" diye ekledi.

Fransa'nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen'in performansının çok önemli olduğunu söyleyen Meloni, onun izlediği yolun "ilginç" olduğunu sözlerine ekledi.

Aşırı sağın büyük güç kazandığı Avrupa Birliği seçimlerinde, İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) yüzde 27,7'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı.



YEŞİL ANLAŞMA VE ÇİFTÇİ EYLEMLERİ



Yeşil anlaşma, Avrupa'yı 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının net olarak sıfırlandığı dünyanın ilk iklim-nötr kıtası haline getirmeyi hedefleyen bir büyüme projesi olarak biliniyor.

Avrupa'da geçtiğimiz aylar boyunca çiftçiler büyük bir öfkeyle sokaklara döküldü.

Enflasyon ve alım gücü krizinden etkilenen Avrupalı çiftçiler, finansal yükleri ve ağır vergileri protesto ediyor.

AB'nin Yeşil Anlaşması’yla bu yüklere çevresel standartların da eklenmesi Avrupalı ürünlerin rekabet gücünü azalttı.

Avrupalı çiftçilerin eylemleriyle, kıtada aşırı sağın yükselişinin hızlanacağı öngörülüyordu.