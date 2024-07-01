İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'da aşırı sağın zaferini kutladı: "Engeller aşıldı"

İtalya Başbakanı Georgio Meloni, Fransa'da aşırı sağın zaferini kutladı.



Meloni, Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisini tebrik etti ve bunun, Fransız siyasi tarihinde ilk kez sağda müttefiklere sahip olmasından da kaynaklandığını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en sağcı hükümetinin lideri olan Meloni, "Ulusal Birlik ve müttefiklerini bu net başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.



Meloni, "İkinci tura gelince, diğer ulusların siyasi ve seçim dinamiklerine her zaman saygıyla yaklaşırım. Elbette çok kutuplaşmış bir senaryoyla karşı karşıyayız ve ben açıkçası sağı tercih ediyorum" diye ekledi.

İtalya başbakanı, "Fransa'da da sola alternatif güçler arasındaki engellerin aşıldığını" da söyledi ve "Le Pen'in partisinin ilk kez daha ilk turda müttefikleri oldu ve bana öyle geliyor ki Cumhuriyetçiler bile sözde Cumhuriyetçi Cephe'ye katılmamaya yöneldi" diye konuştu.

Ayrıca aşırı sağın "şeytanlaştırılmasının" etkisini kaybettiğini savundu.