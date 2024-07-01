İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'da aşırı sağın zaferini kutladı: "Engeller aşıldı"

Fransa'daki aşırı sağcı parti Ulusal Birlik'in seçim sonuçlarını kutlayan İtalya Başbakanı Georgio Meloni, "Fransa'da da sola alternatif güçler arasındaki engellerin aşıldığını" ve aşırı sağın "şeytanlaştırılmasının" etkisini kaybettiğini savundu. Almanya Dışişleri Bakanı Annelana Baerbock ise sonuçlardan endişeli olduklarını söylerken Rusya, "Avrupa ülkesinde daha önce ortaya çıkan eğilimler doğrulanıyor" yorumunu yaptı.

İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'da aşırı sağın zaferini kutladı: "Engeller aşıldı"

Başbakanı Georgio Meloni, 'da aşırı sağın zaferini kutladı.

Meloni, Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisini tebrik etti ve bunun, Fransız siyasi tarihinde ilk kez sağda müttefiklere sahip olmasından da kaynaklandığını belirtti.

İkinci Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en sağcı hükümetinin lideri olan Meloni, "Ulusal Birlik ve müttefiklerini bu net başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.

Meloni, "İkinci tura gelince, diğer ulusların siyasi ve seçim dinamiklerine her zaman saygıyla yaklaşırım. Elbette çok kutuplaşmış bir senaryoyla karşı karşıyayız ve ben açıkçası sağı tercih ediyorum" diye ekledi.

İtalya başbakanı, "'da da sola alternatif güçler arasındaki engellerin aşıldığını" da söyledi ve "Le Pen'in partisinin ilk kez daha ilk turda müttefikleri oldu ve bana öyle geliyor ki Cumhuriyetçiler bile sözde Cumhuriyetçi Cephe'ye katılmamaya yöneldi" diye konuştu.

Ayrıca aşırı sağın "şeytanlaştırılmasının" etkisini kaybettiğini savundu.

İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'da aşırı sağın zaferini kutladı: "Engeller aşıldı" - 1

ALMANYA ENDİŞELİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da 'daki erken seçimlerin ilk turuna ilişkin açıklama yaptı.

Baerbock, bugün yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in parlamento seçimlerinin ilk turunda elde ettiği başarının "endişe verici" olduğunu söyledi.

Baerbock Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "En yakın ortağımız ve dostumuzda, Avrupa'yı çözüm değil sorun olarak gören bir parti (anketlerde) açık ara öndeyken kimse kayıtsız kalamaz" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni, Fransa'da aşırı sağın zaferini kutladı: "Engeller aşıldı" - 2

RUSYA ŞAŞIRMADI

'da aşırı sağın birinci çıktığı ilk tur seçim sonuçlarını değerlendiren Moskova'dan ise " da dahil olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesinde daha önce ortaya çıkan eğilimler doğrulanıyor" açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Fransız seçmenlerin tercihleri bizim için az çok açık olsa da ikinci turu bekleyeceğiz" dedi.

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