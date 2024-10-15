İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan'ı ziyaret edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler misyonunun bir parçası olan İtalyan birliklerinin bulunduğu Lübnan'ı ziyaret edeceğini söyledi.



Senato'da yaptığı konuşmada tarih vermeyehn Meloni, “Lübnan'a gitmem zaten planlanmış durumda” dedi. İtalya'nın Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) olarak bilinen BM misyonunda binden fazla askeri bulunuyor.



Meloni, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de önümüzdeki hafta İsrail ve Filistin topraklarına gideceğini sözlerine ekledi.

İSRAİL ORDUSU UNIFIL MEVZİLERİNE SALDIRDI



İsrail'in 1978'de Lübnan'ı işgal etmesinin ardından kurulan ve çeşitli uluslardan yaklaşık 9 bin 500 askerden oluşan Birleşmiş Milletler misyonu UNIFIL, İsrail ordusunu mevzilerine “kasıtlı olarak” ateş açmakla suçluyor.



Ülkesi UNIFIL Barış Gücü'ne en fazla katkı sağlayan ikinci ülke olan Meloni, saldırıları birçok kez kınadı.



Ofisinden yapılan açıklamada, pazar günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, “UNIFIL'in İsrail ordusu tarafından saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu yinelediği” belirtildi.

"İSRAİL'İN TUTUMU TAMAMEN HAKSIZ"



Meloni, İsrail güçlerinin tutumunun “tamamen haksız” olduğunu vurgulayarak, “İsrail'in bir yıllık askeri eylemlerinde ilk kez, Birleşmiş Milletler'in UNIFIL misyonunda görevli İtalyan askeri birliğinin mevzileri İsrail ordusu tarafından vuruldu. Herhangi bir can kaybı ya da önemli bir hasar olmamasına rağmen, bunun kabul edilemez olduğuna inanıyorum.” dedi.



Meloni, askerlerin güvenliğinin garanti altına alınmasını talep ederek, “İsrail güçlerinin tutumunun tamamen haksız olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararının açık bir ihlalini teşkil ettiğini düşünüyoruz.” dedi.