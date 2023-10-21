İtalya Başbakanı Meloni, Mısır ve Filistin liderleriyle görüştü

Başbakan Meloni'nin, Kahire'deki toplantının aynı zamanda Gazze'deki acil insani ihtiyaçların araştırılması için de bir fırsat olduğunu belirttiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, "İtalya ve Mısır, gelecek haftalarda güçlendirilmiş işbirliği ruhuyla çalışmaya devam edecek." ifadesi yer aldı.



Kahire'deki zirvenin oturum aralarında Başbakan Meloni'nin ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas ile uzun ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Toplantıda İtalya'nın, kendisini kesinlikle Hamas'la özdeşleştirmeyen ve Filistin halkını temsil eden meşru otoriteye verdiği destek teyit edildi. İki devlet perspektifine verilen destek de yinelendi." ifadesi kullanıldı.

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