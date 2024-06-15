İtalya Başbakanı Meloni, seçim sonrası kararını henüz vermedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanı olarak ikinci dönemini destekleyip desteklememe kararını, diğer üst düzey AB görevlerinin dağılımını değerlendirdikten sonra vereceklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni, seçim sonrası kararını henüz vermedi

Başbakanı Giorgia Meloni, bugün yaptığı açıklamada,  Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ikinci dönemine ilişkin açıklama yaptı. 

Meloni, Bari kentinde ev sahipliğini yaptığı G7 zirvesinde konuştu.

Aşırı sağcı başbakan Meloni, Von der Leyen'in ikinci dönemini destekleyip desteklememe kararını diğer üst düzey görevlerinin dağılımını değerlendirdikten sonra vereceklerini söyledi.

Von der Leyen için desteği çok önemli görülen Meloni, AB'deki üst düzey görevlerin paylaştırılmasında İtalya'nın rolünün ve AB seçmenlerinin verdiği mesajın dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Seçimde en çok sandalyeyi von der Leyen'i liste başı adayı gösteren Avrupa Halk Partisi (EPP) alsa da yeniden seçilmesi için AB liderlerinin nitelikli çoğunluğunun desteğinin yanı sıra 720 sandalyeli AP'de yapılacak oylamada en az 361 oy alması gerekiyor.

EPP'nin kazandığı 186 sandalye, von der Leyen'in işini kolaylaştırsa da garantilemiyor.

Von der Leyen'in, iklim krizi politikalarında sık sık çekişmeler yaşadığı Yeşiller ile Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunu, bir önceki dönem ittifak kurduğu merkez sol grup Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakını (S&D) ve liberal çizgideki Avrupa'yı Yenile (Renew Europe-RE) grubunu yanına çekmek için çalıştığı biliniyor.

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