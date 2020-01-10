İtalya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

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Son günlerde yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olan Türkiye, şimdi de İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi ağırlamaya hazırlanıyor.

13 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklenen Conte, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

İtalya Başbakanı Conte, geçtiğimiz gün Roma'da darbeci General Halife Hafter ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İtalya makamlarından resmi bir açıklama yapılmamıştı.



Aynı gün Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Sarrac’ın da İtalya Başbakanı ile görüşmesi planlanmış ancak o görüşme Sarrac tarafından iptal edilmişti.

Hafter görüşmesinden kısa süre sonra İtalya Başbakanı Türkiye’de olacak. Erdoğan-Conte görüşmesinde Libya’daki son durum ile Türkiye ve Rusya’nın yaptığı ateşkes çağrısının da masaya yatırılması bekleniyor.

