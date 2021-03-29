İtalya bunu konuşuyor: Kadın siyasiler ve stalking

Şeyda Canepa/Milano NTV



Giuseppe Conte hükünmetinde Eğitim Bakanı olarak görev yapan Lucia Azzolina kendisini taciz ve tehdit eden bir kişiye Draghi Hükümeti Eğitim Bakanlığı müsteşarı tarafından görev verilmesine tepki verdi. Azzolina söz konusu kişinin Eğitim Bakanlığı’nda zorbalıkla mücadeleden sorumlu müsteşar ile birlikte çalışacağına dikkat çekti ve bu kişinin görevden alınması için çağrıda bulundu. Eski Eğitim Bakanı söz konusu kişinin kendisini sosyal medya aracılığı ile defalarca ağır küfürlü ifadelerle taciz ettiğini, cinsel içerikli hakaret içeren ifadeler kullandığını ve ölüm tehdidinde bulunduğunu da belirtti. Eski bakan olayın mahkemeye taşındığını ve 9 Nisan’da yapılacak ilk duruşmaya kısa bir süre kala Draghi hükümetinin bu kişiyi önemli bir göreve atadığını duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını açıkladı. Lucia Azzolina’nın sosyal medya hesabında yaptığı bu açıklamanın İtalyan medyasında büyük yankı bulmasının ardından Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi söz konusu kişiyi görevden aldı.



DİĞER SİYASETÇİLERDEN DESTEK



5 Yıldız Hareketi mensubu Azzolina’ya diğer parti mensubu kadın siyasilerden de büyük destek geldi. Bunların başında kendisi ile aynı kaderi paylaşan bir diğer genç siyasi Giorgia Meloni var. Muhalefette yer alan sağ parti İtalya’nın Kardeşleri genel başkanı Meloni. Kendisini ‘çocuğunun babası benim’ diye tehdit eden ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu tacizci yüzünden mahkemede verdiği ifadede gece uyumakta zorlandığını ve çocuğunun kaçırılması korkusuyla yaşadığını belirten Meloni’yi taciz eden kişi iki yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası ev hapsine çevrildi. Meloni geçtiğmiz günlerde bir üniversite profesörünün bir radyo programında sarf ettiği ağır hakaret ve cinsel içerikli ifadeler içeren tacize maruz kalmiş İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella kendisini arayıp üzüntüsünü ve desteğini iletmişti. Sonradan Meloni’den özür dileyen Siena Üniversitesi’nde tarih profesörü Giovanni Gozzini üniversite yönetimi tarafından üç ay açığa alınmıştı.



Tacizcilerin bir diğer kurbanı ise 2014 yılında Matteo Renzi hükümeti’nde Anayasal Reformlar Bakanı olarak görev yapan Demokrat Parti mensubu parlamenter Maria Elena Boschi. İtalya siyaset tarihinin en genç bakanlarından biri olan Boschi İl Messaggero gazetesine verdiği bir söyleşide bütün kadınları tacizcileri şikayet etmeye davet etti. İtalyan basınının diğer yayın organlarında da büyük yankı bulan bu söyleşide Boschi kendisini uzun süre taciz eden bir kişiden her gün e-posta aldığını, bu kişinin kendisini önce Temsilciler Meclisi’nin önünde beklediğini daha sonra da ailesinin yaşadığı Toscana’ya geldiğini belirterek ‘belki bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak hayatımızı daha komplike hale getiriyor ancak şikayet etmemek çok daha beter bir hale getiriyor’ diye konuşarak bütün kadınları devlete güvenmeye ve tacizcileri ilgili makamlara şikayet etmeye davet etti.



KADIN BAKAN VE TACİZE KARŞI YASA



Mara Carfagna

Berlusconi hükümeti sırasında Eşit Haklar Bakanı olarak görev yapan ve Draghi hükümetinde Güney İtalya Bölgesi’nden sorumlu bakan olarak atanan Mara Carfagna ise 2015 yılında kendisine tehdit mesajları gönderen bir tacizciyi mahkeme taşıdı. Carfagna İtalya’da 2009 yılında yürürlüğe giren ve tacizcilerin kanun önünde hesap vermesini öngören Antistalking yasasının mimarı. Söz konusu yasa kendi ismiyle özdeşleşti. Carfagna siyasete girdiği ilk yıllardan bu yana Berlusconi ile olan yakınlık iddiaları başta olmak üzere defalarca hakarete uğradı. Her defasında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek tüm kadınları aynı şekilde şikayet etmeye davet etti. Mara Carfagna en son geçtiğimiz yıl Temsilciler Meclisi’nde parlamenter Vittorio Sgarbi’nin hedefi oldu. Carfagna’ya karşı cinsel içerikli küfürler sarf eden Sgarbi Meclis’ten dışarı çıkartılırken hakkında iki hafta uzaklaştırma kararı alındı.



Lucia Azzolina’nın isyanı ile bir kez daha gündeme gelen kadın siyasilere taciz vakalarında dikkat çeken ayrıntı, kurbanların hepsinin genç yaşta mesleklerinde başarı kazanmış olmaları.