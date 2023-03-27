İtalya, düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemisinin operasyonlarını durdurdu

STK'DEN ALIKOYMA KARARINA TEPKİ



Louise Michel STK'sinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise İtalyan makamlarının geminin operasyonlarını durduran alıkoyma kararına tepki gösterilerek "Adanın etrafında şu anda zor durumda olan çok sayıda bot olduğunu biliyoruz ama yardım etmemiz engelleniyor. Bu kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.



Diğer yandan, basında yer alan bilgilere göre, İtalya'ya yönelik düzensiz göç akışı da sürüyor. Ülkeye son 24 saatte bini aşkın kişi gelirken, son üç günde gelenlerin sayısının ise 4 bini aştığı belirtildi.



ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU



Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.



Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.



Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.



Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.