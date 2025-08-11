İtalya ile İngiltere arasında makarna krizi

İngiltere’nin popüler yemek sitelerinden Good Food (eski adıyla BBC Good Food), Roma’nın ünlü makarnalarından “cacio e pepe” yemeğini “hızlı bir öğle yemeği” olarak tanıttı ve tarife “spagetti, karabiber, parmesan ve tereyağı” ekledi. Ancak bu, İtalya'da hem teknik hem kültürel bir hata sayılıyor.



Gerçek cacio e pepe ise Tonarelli (veya spagetti), siyah biber ve pecorino Romano peyniri ile yapılıyor. Parmesan kullanmak veya tereyağı eklemek, İtalyan mutfağında neredeyse "günah" kabul ediliyor.

BÜYÜKELÇİLİĞE ŞİKAYET ETTİLER

Roma merkezli Il Messaggero gazetesi, tarife “God save the cacio e pepe” başlığıyla tepki gösterirken, İtalyan restoranlarını temsil eden Fiepet-Confesercenti Başkanı Claudio Pica hem siteyi yayınlayan şirkete hem de İngiltere’nin Roma Büyükelçisine resmi şikayette bulundu.

Pica, bunun “absürt bir şekilde gelenekle oynamak" anlamına geldiğini söyledi.

İnternet sitesi ise, tepkiler üzerine tarifi güncelledi ve üç temel malzemeye döndü. Ancak internette hala "Sosa krema ekleyin” tavsiyeleri dolaşıyor.

RAI televizyonundan bir gazeteci, tarifi “Krema önerisini görünce irkildim. BBC’nin üstünlüğünü hep anlatırlar, ama sonra böyle bir hata yapıyorlar” ifadeleriyle yorumladı.