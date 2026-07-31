İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldı

Roma yönetiminin aldığı kararla birlikte İtalya ile İspanya arasında uçak ve deniz yoluyla seyahat eden yolcular, Schengen kapsamında serbest dolaşım yerine yeniden pasaport kontrolünden geçecek.

İtalya İçişleri Bakanlığı, Fransa ile de anlaşarak Fransa-İtalya kara sınırındaki denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Amaç, belgesiz göçmenlerin İtalya'ya girişini engellemek olarak açıklandı.

MUHALEFET: SEMBOLİK VE POPÜLİST BİR ADIM

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin kararı muhalefetin tepkisini çekti.

Merkez sol Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinden Piero De Luca, kararın göç sorununu çözmeyeceğini savunarak, bunun yalnızca iç politikaya yönelik "demagojik" bir adım olduğunu söyledi.

Muhalefet, Ceuta'ya ulaşan göçmenlerin büyük bölümünün İtalya'ya gitme niyetinde olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

MELONİ HÜKÜMETİ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

2022 yılında yasa dışı göçü azaltma vaadiyle iktidara gelen Meloni hükümeti, son dönemde göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan eski general Roberto Vannacci'nin liderliğindeki aşırı sağ partinin yükselişi nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Hükümet, yeniden gündemin ilk sırasına yerleşen göç tartışmaları karşısında sınır güvenliği konusunda sert bir tutum sergilemeye çalışıyor.

CEUTA'DA GÖÇMEN AKINI GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

İspanya ise Ceuta'ya yönelik kitlesel göçmen geçişini kontrol altına aldığını açıkladı.

Madrid yönetimine göre, sınırı geçen 50 binden fazla kişinin büyük bölümü gönüllü olarak yeniden Fas tarafına döndü.

SCHENGEN NEDİR?

Schengen Bölgesi, 29 Avrupa ülkesi arasında pasaport kontrolü olmadan seyahat edilmesini sağlayan serbest dolaşım sistemi olarak uygulanıyor. Ancak üye ülkeler, kamu düzeni veya ulusal güvenlik gerekçesiyle bu kontrolleri geçici olarak yeniden uygulamaya koyabiliyor.