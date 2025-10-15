İtalya-İsrail maçı protestolarında 13 kişi yaralandı

Futbolda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında dün İtalya ile İsrail milli takımları arasında oynanan maça yönelik protesto gösterisinde 13 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Udine kentinde oynanan ve İtalya’nın İsrail’i 3-0 yendiği maça yönelik şehir merkezindeki protestonun son bölümünde olaylar çıkmıştı.



İtalyan ANSA ajansının haberinde, olaylarda 2'si gazeteci, 11'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığı, 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.



Ayrıca maç sırasında Blueenergy Stadı'nda tribünlerden sahaya girmeye çalışan 3 kişinin, sahadaki görevlilerce durdurulduğu ve Filistin bayrağı açanlar hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.



Udine'de İtalya'nın İsrail ile oynadığı maç sırasında düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı.



