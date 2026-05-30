İtalya, Kanye West ve Travis Scott konserlerini yasakladı. West bugün İstanbul'da konser verecek

Yetkililer, olası protestolar ve yoğun seyirci akını nedeniyle konserlere izin verilmediğini açıkladı.

West, son yıllarda yaptığı antisemitik açıklamalar, Adolf Hitler'i öven ifadeleri ve Nazi sembollerine yer veren içerikleri nedeniyle Avrupa'da birçok etkinlikten dışlanmıştı. Travis Scott ise 2021 yılında Houston'daki Astroworld Festivali'nde yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği izdiham nedeniyle konser güvenliği konusunda eleştirilerin odağında bulunuyor.

Scott'ın 17 Temmuz'da 103 bin kişilik RCF Arena'da düzenlenecek "Pulse of Gaia Festivali"nde sahne alması, West'in ise ertesi gün konser vermesi planlanıyordu.

Reggio Emilia Valisi Salvatore Angieri, kararın tüketici hakları örgütü CODACONS ile Modena ve Reggio Emilia'daki Yahudi topluluklarının talepleri doğrultusunda alındığını söyledi. Yetkililer, iki konserin 24 saat içinde düzenlenecek olmasının yaratacağı yoğunluğu ve protesto riskini de gerekçeler arasında gösterdi.

West'in Avrupa'daki konserleri son dönemde peş peşe iptal edilmişti. İngiltere nisan ayında kamu yararına aykırı olacağı gerekçesiyle sanatçının ülkeye girişine izin vermemiş, Fransa'daki Marsilya konseri de hükümetin engel girişimlerinin ardından ertelenmişti. Polonya ve İsviçre'deki konserler de iptal edilmişti.

Geçmişteki açıklamaları nedeniyle özür dileyen ve bunların tedavi edilmeyen bipolar bozuklukla bağlantılı olduğunu söyleyen West, konser vermeye devam ediyor.

İKİ İSİM İSTANBUL'DA SAHNE ALACAK

West bugün İstanbul Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek.

ILS Vision tarafından organize edilen konsere, yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Konser öncesi ve sonrası parti etkinliklerinin yer alacağı konserde, ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar gerçekleştirilecek.

Sabaha kadar devam edecek programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.

Travis Scott ise yarın akşam Tersane İstanbul'da konser verecek. Konserin sahne açılışını DJ ve prodüktör Faruk Sabancı üstleniyor. TemaCC organizasyonuyla yapılan ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması beklenen organizasyonda kapılar saat 16.00'da açılacak.