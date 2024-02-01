İtalya, Kızıldeniz için hava unsurlarını değerlendiriyor

KOMUTA MERKEZİ YUNANİSTAN'DA OLACAK



Husiler tarafından son 2 ayda 30'dan fazla saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Crosetto, "Aspides, Kızıldeniz'de ve Basra Körfezi'nin bir kısmında hareket etmeli, bir şekilde diğer Avrupa misyonu 'Emasoh'u (Hürmüz Boğazı) da bünyesine katmalı. Ve bu kolektif çabaya katılmak isteyen ılımlı Arap ülkelerinin de katılımını kapsayabileceğini umuyoruz." diye konuştu.



Crosetto, Aspides misyonuna dair bazı bilgiler de vererek, "Operasyon, Süveyş'e kadar tüm deniz trafiğini savunmak için caydırıcı bir mekanizma oluşturmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.



Aspides misyonunda istihbarat ve lojistik destek, havadan erken uyarı, siber koruma, uydu desteği gibi unsurların da olacağını kaydeden Crosetto, İtalya, Fransa ve Yunanistan'ın misyonun komutasını üstlenmeye talip olduğunu, muhtemelen komuta merkezinin Yunanistan Larissa'da bulunacağını söyledi.

Kızıldeniz kaosu: Yeni rota arayışı hızlandı Haberi Görüntüle "EKONOMİK İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"



Kızıldeniz'de deniz trafiğinde yüzde 38'lik düşüş olduğuna dikkati çeken Crosetto, "Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları ekonomik istikrarımızı tehdit ediyor." dedi.



Komisyonda, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) temsilcisi Stefano Graziano da hükümetten bu misyona katılım için İtalyan parlamentosunun onayını almasını beklediklerini söyledi.



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu sabah Brüksel'de yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 19 Şubat'a kadar başlayacağını duyurmuştu. İtalya'dan Kızıldeniz'deki AB deniz misyonuna dair açıklama Haberi Görüntüle