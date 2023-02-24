İtalya kuraklık milyonlarca insanı susuz bırakabilir

Ülkenin önemli çevre kuruluşu Legambiente de 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki kuraklık sıkıntısının alarm verici boyutlara ulaştığını bildirmişti.



İtalya'nın kuzey ve orta kesimindeki göl ve nehirlerdeki su seviyelerinin sıkıntılı düzeyde olduğu, İtalyan Alpleri'ndeki kar oranının son 10 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 53 daha az olduğu ifade edilmişti.



Doğrudan kuraklığa bağlı olmasa da yağışların azalması ve denizin çekilmesi gibi sebeplerden kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki bazı kanallarda su seviyesinin yer yer 50-60 santimetre kadar azaldığı ve gondolların yüzdürülemediği belirtilmişti.



İtalya'da geçen yaz "son 70 yılın en şiddetli kuraklığı" yaşanmış ve bu kuraklık nedeniyle tarım sektöründe en az 6 milyar euroluk zarar oluşmuştu.