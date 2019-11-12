İtalya: NATO, bir siyasi platform olarak rolünü kaybetmemeli

İtalya Başbakanı Conte, NATO'nun bir siyasi platform olarak rolünü kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Conte, "NATO bizim için uluslararası politikanın önemli bir ayağı olmaya devam ediyor" dedi.

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