"İtalya, NATO'nun doğu kanadını güçlendiriyor"

İtalyan ordusunun yurt dışındaki bütün misyonlarından sorumlu birimin başındaki isim olan General Figliuolo, dün, Senato ve Temsilciler Meclisinin Ortak Savunma ve Dışişleri Komisyonu Toplantısı'na katılarak İtalyan ordusunun yurt dışında üstlendiği bazı görevlere dair bilgi verdi.



İtalyan basınında bugün çıkan haberlere göre, Figliuolo, İtalya olarak NATO'nun doğu kanadını güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti.



Figliuolo, bu kapsamda Atlantik İttifakı'nın doğu kanadında son olarak 3 bin asker, 1100 kara aracı, 20 uçak ve Baltık Denizi'nde de 1 adet "Fremm" sınıfı çok maksatlı Luigi Rizzo fırkateynlerinin görev yaptığını açıkladı.



Figliuolo, Polonya'daki Malbork hava üssünde, 4 Eurofighter Typhoon jeti ile 1 bilgi keşif uçağı ve 220 askerin görev yaptığını kaydetti. Figliuolo, uçakların, Rus uçaklarına karşı önleme yapma gibi görevlere de katıldığını ifade etti.



General Figliuolo, İtalya'nın 2023'te 1420 Ukrayna askerine eğitim verdiği bilgisini de paylaştı.



Gazze'deki duruma da değinen Figliuolo, halihazırda Refah’ta sahra hastanesi kuracak koşulların olmadığını söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı ağırlarken, ABD, Güney Kore ve Japonya Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi.



Doğu Çin Denizi'nde 10-12 Nisan'da yapılan tatbikatta bir Japon savaş gemisi, ABD ve Güney Kore'ye ait güdümlü füzeler kullanıldı.



Üç ülkenin denizaltılarının da katıldığı tatbikatta, iletişim ve veri paylaşımı ile arama kurtarma çalışmaları yapıldığı belirtildi.



Üçlü liderler zirvesi öncesinde de Güney Çin Denizi'nde ABD, Filipinler, Avustralya ve Japonya, ilk kez ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.



BİDEN, JAPONYA VE FİLİPİNLER LİDERLERİNİ BULUŞTURUYOR



Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-Japonya-Filipinler Üçlü Zirvesi kapsamında Biden 10 Nisan'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili, 11 Nisan'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Kişida ile üçlü görüşmüştü.



Zirvede, "Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu karşısında Hint-Pasifik'te barış ve istikrar için işbirliği" mesajı öne çıkarılmıştı.



Washington'da düzenlenen zirve; ABD, Japonya ve Filipinler liderlerini bir araya getiren ilk üçlü zirve olmuştu.



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