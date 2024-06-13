İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu

İtalya parlamentosunda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı.

İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu

parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında çıktı.

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi.

İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeye meclisten çıkarıldı.

Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Hamas'tan ateşkes anlaşmasında Türkiye, Rusya ve Çin'in garantör olmasını talep ettiği iddiası

Hamas'tan ateşkes anlaşmasında Türkiye, Rusya ve Çin'in garantör olmasını talep ettiği iddiası

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden çekiliyor

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden çekiliyor

BM'den Kuzey Kore'ye çağrı: "İzolasyondan dönün"

BM'den Kuzey Kore'ye çağrı: "İzolasyondan dönün"

Gazze'de ateşkes olacak mı? ABD: "Pazarlık yapma zamanı bitti"

Gazze'de ateşkes olacak mı? ABD: "Pazarlık yapma zamanı bitti"

Bakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile görüştü

Bakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile görüştü

Kuveyt'te yangın faciası: 49 kişi öldü

Kuveyt'te yangın faciası: 49 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...