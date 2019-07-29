İtalya'da polis memurunu bıçaklayarak öldüren ABD'li iki turistin, gözlerinin bağlanması ve ters kelepçelenmesi görüntüleri ülkede tartışma yarattı.
Görüntüler nedeniyle İtalyan polisi soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise, "Asıl konuşulması gereken görev başında öldürülen polis memuru" sözleriyle tepki gösterdi.
35 yaşındaki polis memuru Mario Cerceillo Roma'da bir hırsızlık olayını araştırırken, cuma günü iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Otellerinde yakalanan ABD'li turistler cinayeti itiraf ederken, Roma'da hafta sonu yapılan anmalara yüzlerce kişi katıldı.