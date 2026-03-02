İtalya Savunma Bakanı Crosetto'dan Dubai özrü

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleriyle devam eden krize ilişkin olarak İtalyan Parlamentosunun Dışişleri ve Savunma Ortak Komisyonuna bilgi verdi.

Dubai'ye 27 Şubat'ta giden ve ertesi gün saldırıların başlamasının ardından hava sahasının kapanması nedeniyle burada mahsur kalan ve dün Umman üzerinden ülkesine dönebilen Crosetto, "Dubai'ye gittiğimi kamuoyuna ben açıkladım ve orada mahsur kalmak benim tercihimdi. Orada kalmayı seçtim. Bir bakan olarak hata yapmış olabilirim ve bunun için özür diliyorum. Ama iki çocuğum yanımdaydı ve onların yanında kalmak istedim" dedi.

Crosetto ayrıca, bölgedeki İtalyan askerinin varlığını azalttıklarını, operasyonel ve tahliye planlarını da revize ettiklerini belirterek, bugüne kadar İtalyan askerlerinin bulunduğu üslerde sınırlı hasarların meydana geldiğini aktardı.

Orta Doğu’daki son gerginlik nedeniyle ticari trafiğin azaldığını, füzelerin ulaşamadığı yerlerde ticaret savaşı etkilerinin görüldüğünü dile getiren Crosetto, Hürmüz Boğazı’ndan dünya petrolünün yüzde 20'sinin yani günde 17-20 milyon varilin geçtiğini, dolayısıyla kriz sebebiyle taşıma maliyetlerinin yüzde 30-40 artabileceğini ifade etti.

“BÖLGEDE 70 BİN İTALYAN VATANDAŞI VAR”



Savunma Bakanı Crosetto, Körfez ülkelerinin kendisine İtalya’dan savunma özellikle insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri temin etmeyi sorduğunu da kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de bölgede bulunan, turist veya ikamet edenler olmak üzere yaklaşık 70 bin İtalyan vatandaşının güvenliğinin kendileri için mutlak öncelik olduğunu söyledi.