İtalya, Sırbistan'ın 2030'da AB'ye girmesi için çalışacak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sırbistan ile stratejik işbirliklerini tüm sektörlerde güçlendirmek istediklerini ve bu ülkenin 2030’da Avrupa Birliği'ne (AB) girmesi için çalışacaklarını söyledi.

İtalya, Sırbistan'ın 2030'da AB'ye girmesi için çalışacak
Foto: AFP

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakanı Milos Vucevic ile ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde düzenlenen İtalya-Sırbistan İş Forumu’nda bir araya geldi.

Tajani, burada yaptığı açıklamada, İtalya’nın Sırbistan ile arasındaki stratejik işbirliğini tüm sektörlerde güçlendirmek istediğini ifade etti. Sırbistan’ın AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tajani, bu ülkenin AB’ye giriş sürecinin mümkün olduğu kadar hızlı olmasını sağlamak için İtalya’nın her şeyi yapacağını kaydetti.

KOSOVA VE SREBRENİTSA DEĞERLENDİRMELERİ

Tajani, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliklere değinerek, "Priştine, özellikle Kosova’nın kuzeyinde yaşayan topluluklar için ve Sırp toplumu için verilen taahhütlere saygı duymalıdır." dedi.

Tajani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 11 Temmuz’u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etmesine ilişkin de "Srebrenitsa’da yaşananlar devletin sorumluluğu değil, bireysel sorumluluktur. Geçmişle ilgilidir. Bence tarihi bir kınama olmalıdır." diye konuştu.

Sırbistan Başbakanı Vucevic ise BM'de Srebrenitsa konusunda alının kararın "yasallığının olmadığını" savunarak, "30 yıl geriye gidiyoruz. Böyle bir eylemde bir mana göremiyorum. Umarım hiçbir sonucu olmaz." ifadesini kullandı.

Vucevic, Kosova ile ilgili gelişmeler için de "İtalya'dan etnik Sırp nüfusun yaşadığı Kosova'nın kuzeyinde gerilimin tırmanmaması için mümkün olan her şeyi yapmasını istedim. Umarım İtalya’nın uyarısı etkili olur." dedi.

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