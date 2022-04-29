İtalya'daki denizanası istilası devam ediyor

İtalya kıyılarında istila var. Kuzeydeki Trieste kentinin sahillerini denizanaları bastı.



Nisan ayının ilk günlerinden beri devam eden istilanın boyutunu drone görüntüleri gözler önüne serdi.



Denizanalarının kıyılara akın etmesi rüzgarın etkisi ve deniz suyu sıcaklığında yaşanan değişime bağlanıyor.



Yılın bu döneminde esen bora rüzgarlarının denizanalarının kıyıya taşınmasına neden olduğu belirtiliyor.

Yine Trieste kıyıları geçen yıl bu zamanlarda da denizanası istilasına uğramıştı.

Tüm dünyada balıkçılar her yıl 450 bin ton denizanası topluyor. Bu sayının, 10 yıl önce toplananın iki katından fazla olduğu belirtiliyor.

Denizanalarının 650 milyon yıldır varlıklarını korudukları tahmin ediliyor.

