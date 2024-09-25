İtalya, vatandaşlık için gereken ikamet süresini beş yıla indirmeye hazırlanıyor

İtalya'da yabancıların vatandaşlık alması için gereken koşullardan biri olan 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartının beş yıla düşürülmesine yönelik reform için gerekli imza sayısına ulaşıldı. Toplanan imzalar referandum düzenlenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine sunulacak.

İtalya, vatandaşlık için gereken ikamet süresini beş yıla indirmeye hazırlanıyor

, vatandaşlık vermek için gereken ikamet süresini yarıya indirmeye hazırlanıyor.

Ülkede bir süredir yabancıların ve çocuklarının vatandaşlık almasına ilişkin yasalarda reform yapılmasına dair tartışmalar kamuoyunda sürerken, muhalefetteki "Daha Fazla Partisi" ve bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) başlattığı girişimde önemli bir aşama kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, muhalefetteki Daha Fazla Avrupa Partisi lideri Riccardo Magi ile STK'lerin başlattığı; İtalyan vatandaşlığı almayla ilgili yasada değişiklik yapılmasına ilişkin referanduma yönelik imza kampanyası hedefine ulaştı.

Referandum, yabancıların İtalyan vatandaşlığı alması için gereken 10 yıl kesintisiz ikamet etme şartını beş yıla düşürülmesi teklifini içeriyor.

Magi, yaptığı açıklamada, referandum istemek için gerekli sayı olan 500 bin imzayı, dosyalarını teslim edecekleri son tarihten önce topladıklarını belirtti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da referandum talebi için imza verirken, vatandaşları son gününe kadar bu kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Toplanan imzalar referandum düzenlenmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine sunulacak.

Basındaki haberlere göre, yüksek mahkemenin Şubat 2025'te imzaları inceleyip, referandum yapılıp yapılmayacağını karara bağlaması bekleniyor. Anayasa Mahkemesinin referandum yapılmasına yeşil ışık yakması durumunda bahar aylarında sandıkların kurulabileceği belirtiliyor.

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