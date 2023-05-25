İtalya ve Fransa'dan göç konusundaki gerginlikten sonra ilk temas

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Roma'da bir araya geldi.



Tajani, ay başında Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Meloni'yi eleştiren sözleri nedeniyle Paris ziyaretini iptal etmesinin sonrasında geçen sürede gerginliğin düşmesiyle Fransız bakanı Roma'da ağırladı.



İtalya Dışişleri Bakanlığından Tajani ve Colonna'nın Roma'daki görüşmelerine dair yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakanın görüşmesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Japonya'daki G7 Liderler Zirvesi'nin ardından geldi ve samimi geçti.



Tajani görüşmede, Colonna'ya Emilia Romagna bölgesindeki sel felaketine ilişkin Fransa'nın gösterdiği dayanışmaya teşekkür ederken, "Bazen farklı tutumlarımız olabilir ancak başta göç olmak üzere uluslararası sınamalar karşısında ortak çıkarı ve ortak bir eylem geliştirmek için yapıcı bir diyalog olması önemlidir." ifadesini kullandı.



Antonio Tajani, Fransa Dışişleri Bakanı'na İtalya'nın artan bir göç baskısına maruz kaldığını ve 2023’ün ilk aylarında 2022’nin aynı dönemine göre düzensiz göçmen gelişlerinin yüzde 160 arttığını dile getirerek, "Akdeniz'de ön cephede yer alan devletlerin taleplerini karşılayacak bir Avrupa göç ve iltica sistemi tam olarak entegre etme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.



Tajani, Fransa'nın İtalya'ya iade etmediği Kızıl Tugaylar terör örgütü mensupları meselesinin de İtalya için büyük önem taşıdığını Colonna'ya aktardı.



Antonio Tajani, görüşmede İtalya ve Fransa'nın, Tunus'taki mevcut duruma somut çözümler bulmada özel sorumlulukları olduğunu dile getirdi.



İtalyan bakan, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlatılmasının izlenmesi gereken hedef olduğunu ancak bunun için gerekli koşulların bulunmadığı gözlemini aktardı.



Ukrayna'ya İtalya'nın tam desteğini yineleyen Tajani, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü dikkate alan bir müzakere başlatmaya yönelik gerekli kolaylıklar için İtalya ve Fransa'nın yakın koordinasyon içinde olması gerektiğini de kaydetti.



İki bakan, sınır ötesindeki işbirliklerinin yanı sıra Mont Blanc tünelinin modernizasyonu gibi konuları da ele aldı.



Öte yandan, iki bakanın Roma'daki görüşmeleri sonrasında ortak basın toplantısı düzenlememesi ve sadece bakanlıktan yazılı açıklama yapılması dikkati çekti.



GÖÇMEN KONUSU PARİS ROMA HATTINI GERMİŞTİ

İtalya-Fransa ilişkileri, Kasım 2022'de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 4 Mayıs'ta radyo programında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığına yönelik sözleri gerginliği artırmıştı.



İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Darmanin'in sözleri üzerine aynı gün bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal etmişti.



Fransa, ilişkilerin daha da gerilmemesi adına İtalyan makamlarıyla irtibat halinde olduklarını bildirmişti.



Son olarak Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna 23 Mayıs'ta France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İtalya ile diplomatik kriz halinde olmadıklarını, 25 Mayıs'ta Roma'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini söylemişti.

