İtalya ve Yunanistan'a seyahat edecekler için önemli uyarı: "Erteleme ve iptallere hazır olun"

İtalya ve Yunanistan'da havacılık sektörü çalışanları iş bırakıyor.

Grevlerin, özellikle İngiltere'deki okul tatili nedeniyle Paskalya Bayramı için seyahat edecekler dahil, çok sayıda yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Havayolu şirketleri, yolculara uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve ertelemeler ile iptallere hazır olmalarını tavsiye etti.

EASYJET'TEN AÇIKLAMA

Greek City Times'ın bildirdiğine göre İtalya'da FILT, CGIL ve UIL sendikaları tarafından temsil edilen EasyJet'in uçuş personelleri bugün yarım günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

Grevin Milan ve Napoli havaalanlarındaki uçuşları etkilemesi bekleniyor.

EasyJet, kesintilerin minimize edilmesi için çalıştıklarını, etkilenen yolcuların uçuşlarının yeniden planlanacağını açıkladı.

YUNANİSTAN'DA HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ EYLEMDE

Yunanistan'da hava trafiği kontrolörleri 24 saatlik greve başlıyor. Kamu sektörü işçi federasyonu ADEDY tarafından organize edilen grevin temel talepleri; bayram ikramiyelerinin geri verilmesi, ücret artışları ve konut krizinin ele alınması.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Yunanistan'daki hava trafik kontrol hizmetlerinin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Devam eden gecikmelere yol açan faktörler olarak personel eksikliği ve eski ekipmanlar gösterildi. Grev süresince hava trafik kontrolü tıbbi, arama ve kurtarma, insani, askeri ve acil durum uçuşlarıyla sınırlandırılacak ve ticari uçuşlar kesintinin en ağır yüküyle karşı karşıya kalacak.

