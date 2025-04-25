İtalya yılın cenazesine hazırlanıyor: "Vatikan kaleye dönüştürüldü"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreni için başkent Roma ve Vatikan adeta bir kaleye dönüştürülüyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Dünya liderlerinin katılımıyla, keskin nişancılar çatılara konuşlandırıldı, insansız hava araçları yere indirildi ve savaş uçakları beklemede.



Vatikan'ı çevreleyen sokaklar sıkı kontrol altında ve kolluk kuvvetleri yüz binlerce kişinin akınını yönetmek için koordinasyon sağlıyor.



Cumartesi günü saat 10.00'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenecek cenaze törenine dünya liderleri, kardinaller ve çok sayıda hacı katılacak.

"BÜYÜK EGOLAR SAHNELENECEK"



Papa Francis'in Aziz Petrus Bazilikası'nda toprağa verilmesi sırasında son saygılarını sunan Katolikler, aynı zamanda diğer yas tutanların merhum Papa'nın açık tabutuyla selfie çekmesine de tepki gösterdi.



İngiliz bir kardinal, dünya liderlerinin Papa Francis'e saygılarını sunmak için uçmasıyla birlikte cenaze töreninin "büyük egoları" sahnelemede bir "başyapıt" olacağını öne sürdü.