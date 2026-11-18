İtalya 'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI), 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kayıt olmalarını tamamen yasaklayan düzenleme hazırladığı bildirildi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi FdI'nin sunduğu düzenleme, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kayıt olmalarını tamamen yasaklamayı ve 13-16 yaş grubundaki çocukların da sadece ebeveynlerinin profiline bağlı hesaba sahip olmalarını öngörüyor. 16 yaşından büyükler ise kendi bağımsız sosyal medya hesaplarını oluşturabilecekler.



AY SONUNA KADAR OYLANIP YASALAŞMASI BEKLENİYOR



Parlamentoda halihazırda görüşülen güvenlik kararnamesine çocukların güvenliği kapsamında eklenecek düzenlemenin, ay sonuna kadar oylanıp yasalaşması bekleniyor.

İktidarın küçük ortaklarından Lig Partisinden Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da söz konusu düzenlemeye destek verdi.

Valditara, "13 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan düzenleme gelirse memnun olurum. Bu her zaman benim mücadelem oldu." dedi.



TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI 1 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI



Sosyal medya şirketleri, bu platformların çocuklarda ruh sağlığı krizine yol açtığına dair dünya genelinde artan endişeler nedeniyle algoritmalarını değiştirmeleri yönünde baskıyla karşı karşıya bulunuyor.



Türkiye 'de de 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı 1 Kasım itibarıyla başlamıştı. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar ise yaş doğrulama yaptıktan sonra kısıtlı hizmet alabiliyor.