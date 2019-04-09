Parlamentonun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunulan önergede, iktidar ortakları 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in yanı sıra muhalefetteki Demokratik Parti ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden milletvekillerinin de imzası bulunuyor.

Önerge metninde, hükümete "Ermeni soykırım iddialarını resmen tanıması ve uluslararası yankı sağlaması" çağrısı yapılıyor.

Türkiye'nin rahatsızlığını bildirmek üzere İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.