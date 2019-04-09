Parlamentonun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunulan önergede, iktidar ortakları 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in yanı sıra muhalefetteki Demokratik Parti ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden milletvekillerinin de imzası bulunuyor.
Önerge metninde, hükümete "Ermeni soykırım iddialarını resmen tanıması ve uluslararası yankı sağlaması" çağrısı yapılıyor.
Türkiye'nin rahatsızlığını bildirmek üzere İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
İtalya'da 1915 olaylarıyla ilgili parlamentoya önerge
NTV HaberDünya
İtalya'da hükümete, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak resmen tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunuldu. Tepki olarak İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Parlamentonun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'ne sunulan önergede, iktidar ortakları 5 Yıldız Hareketi ve Lig'in yanı sıra muhalefetteki Demokratik Parti ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinden milletvekillerinin de imzası bulunuyor.