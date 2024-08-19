İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: Bir kişi öldü, altısı kayıp

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 22 turisti taşıyan İngiltere bayraklı bir yelkenlinin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, altı kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: Bir kişi öldü, altısı kayıp

'nın Adası'ndaki Palermo kenti açıklarında bir yelkenli alabora oldu.

Aralarında iki İngiliz-Fransız, bir İrlandalı, bir Yeni Zelandalı, bir Sri Lankalı ve 17 İngiltere vatandaşı bulunan yelkenlinin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tekendeki altı kişinin ise kaybolduğu bildirildi. 

İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: Bir kişi öldü, altısı kayıp - 1

15 KİŞİ KURTARILDI

Sağlık Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz bayrağı taşıyan 50 metrelik yelkenlinin gün doğumunda kasırga ve dalgalı denizin vurduğu bölgede battığı ve olayın ardından biri çocuk 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

İtalya itfaiyesi dalgıçları, kıyıdan yarım mil açıkta, yaklaşık 50 metre derinlikte bulunan geminin çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil güvenlik, batık teknenin yaklaşık 50 metre derinlikte bulunduğunu ve dalgıçların aramalara devam ettiklerini belirtti.

İtalyan Perini tarafından 2008 yılında inşa edilen yatın adının Bayesian olduğu açıklandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İngiliz yetkililerin bölgedeki yetkililerle temas hâlinde olduklarını ve olaydan etkilenen İngilizlere konsolosluk desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

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