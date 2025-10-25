İtalya'da 4 bin 625 kişinin rahiplerin istismarına maruz kaldığı raporlandı

Ülkede Katolik Kilisesinin cinsel istismar hadiseleriyle mücadelede öne çıkan derneklerden olan İstismar Mağdurları Ağının 2025 yılı raporu dün basınla paylaşıldı.



Mağdurların ifadelerine, basına yansıyan vakalara ve yargı kararlarına dayandığı belirtilen raporda, 2000 yılından bu yana İtalyan Katolik Kilisesi’ne bağlı yaklaşık 31 bin aktif rahipten 1106’sının istismar hadiselerine karıştığı kaydedildi.



MAĞDURLARIN ÇOĞU ÇOCUK



Raporda, toplam mağdur sayısı 4 bin 625 olarak verilirken, bunların 4 bin 451'inin çocuk olduğu belirtildi.



İstismar Mağdurları Ağı Başkanı Francesco Zanardi, raporlarıyla alakalı basına yaptığı açıklamada, istismar faillerinin yargılanması ve cezalandırılması gibi hukuki süreçlerin son derece ağır ilerlediğini kaydetti.



Vatikan’ın Çocukları Koruma Komisyonu’nun 16 Ekim’de yayımladığı ikinci yıllık raporda, İtalya’daki 226 piskoposluktan yalnızca 81’inin 5 yılda bir yapılan ankete yanıt verdiği belirtilmişti. Raporda, İtalyan Katolik Kilisesi’nin özellikle din adamlarının karıştığı cinsel istismar vakalarını ele almakta zorluk yaşadığı vurgulanmıştı. Komisyonun bu eleştirel raporu kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.



Mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçilen Papa 14. Leo, 20 Ekim'de ilk kez cinsel istismar mağdurlarıyla bir görüşme yapmıştı. Papa 14. Leo, 23 Ekim'de Filipinler'deki Ulusal Koruma Konferansı'na gönderdiği mesajda, "Kilise'de hiçbir tür istismara hoşgörü gösterilmemesi gerektiği yönündeki çağrımı yineliyorum" ifadesini kullanmıştı.



Cinsel istismar hadiseleri, Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

