İtalya'da AB fonlarına el koyan mafyaya operasyon: 94 gözaltı

İtalyan güvenlik güçleri, AB tarımsal kalkınma için çiftçilere tahsis ettiği fona el koyan Sicilya Adası'ndaki mafya üyelerine operasyon yaptı.



İtalyan ANSA ajansının güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, Sicilya Adası'ndaki Messina kenti merkezli soruşturma kapsamında, emniyet güçleri, bu sabah saatlerinde yaptığı baskınla "Batanesis" ve "Bontemp Scavos" isimli mafyaların başındaki isimlerden noterler ve iş adamlarına kadar toplam 94 kişiyi gözaltına aldı.



Operasyonda 150 işletmeye de güvenlik güçlerince el konulurken, iki mafyanın, çiftçiler için ayrılan 5,5 milyon euro'dan fazla AB fonunu kendi hesaplarına geçirdiği tespit edildi.

GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMİŞLER



Yetkililer, iki mafya grubunun bir ara kendi aralarında çatıştıklarını, son dönemde ise güçlerini birleştirme yoluna gittiklerini belirtti.

