İtalya'da acı protesto: "Gazze için 50 bin kefen"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor



İtalya'da pek çok kentte balkonlara ve pencerelere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anısına, kefeni temsilen beyaz çarşaflar ve Filistin bayrakları asıldı.



"Gazze İçin 50 Bin Kefen" çağrısıyla Milano Floransa ve Rimini gibi kentlerde eylem yapıldı.

BELEDİYE BİNASINA DA BEYAZ ÇARŞAF ASILDI



Eyleme Floransa Belediyesi de destek verdi. Belediye Binası olan tarihi Vecchio Sarayı balkonuna beyaz çarşaf asıldı.



Bazı kentlerdeki meydanlarda da Filistin destekçileri kefenleri göstererek eylem yaptı.