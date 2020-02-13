İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'nin dokunulmazlığı kaldırıldı

Senato böylece Matteo Salvini'nin mültecilere yönelik izlediği sert siyaset nedeniyle yargılanmasının önünü açtı.



Aşırı sağcı Lig Parti Genel Başkanı Matteo Salvini, Catania'daki bir mahkeme tarafından "görevi kötüye kullanmak" ve bir gemide mahsur kalan sığınmacıları "özgürlüğünden yoksun bırakmakla" suçlanıyor.



Aşırı sağcı 46 yaşındaki Matteo Salvini, içişleri bakanı olarak görev yaptığı geçen temmuz ayında İtalyan sahil güvenlik gemisi tarafından denizden kurtarılan 131 sığınmacının 6 gün boyunca İtalyan topraklarına ayak basmasına izin vermemişti.



Salvini'nin talimatı doğrultusunda gemide günlerce bekletilen sığınmacılar, daha sonra başka Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmişti.



Salvini'nin suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

