İtalya'da aşırı sıcaklar: 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede yüksek sıcaklıklar sebebiyle yarın için 13 kentte "kırmızı" alarm verildi

İtalya'da aşırı sıcaklar: 4 kişi hayatını kaybetti

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcakların can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi, başkent Roma'da da 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin erkek ve yaşlarının da 68 ile 82 arasında değiştiği ifade edildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği aktarıldı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açıyor.

İtalyan Dire ajansının haberinde, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı belirtildi.

İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!

İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Yeni vergi düzenlemesi ile neler geliyor?

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

Rus şirketten, F-15 ve F-16 savaş uçağı düşürüne para ödülü

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı: Silah yasağı için destek istedi

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

ABD'de eller tetikte:  Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: Gizli Servis güvenliği artırdı

İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

İsrail Nuseyrat’da yine okul vurdu: 23 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...