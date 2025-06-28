İtalya'da aşırı sıcaklar: "Kırmızı" alarm verildi

Avrupa kavrulmaya devam ediyor.

İtalya genelinde hafta sonu etkisini gösterecek aşırı sıcaklar nedeniyle cumartesi günü 17, pazar günü de 21 kent için "kırmızı" alarm verildi.



İtalya Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hafta sonu birçok kentte aşırı sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verdi.



Bakanlık, yarın Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venedik ve Verona için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısı yaptı.



"Kırmızı" alarm listesine pazar günü için ise Katanya, Civitavecchia, Rieti ve Viterbo'nun da ekleneceği ve toplamda 21 şehirde kavurucu sıcakların etkili olacağı belirtildi.



Sağlık Bakanlığı, "kırmızı" alarm verilen şehirlerde sadece yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil, sağlıklı ve aktif bireyler için de ciddi tehlikeler oluşturabilecek sıcakların etkisini göstereceğinin altını çizdi.