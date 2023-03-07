İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan Hava Kuvvetlerine ait Cessna 208 tipi 2 askeri eğitim uçağı havadayken çarpıştı.

Alev alan 2 uçaktan biri park halindeki bir aracın üzerine, diğeri ise boş araziye düştü. Kazada 2 uçağın pilotu da hayatını kaybetti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçak kazasında hava kuvvetleri mensubu 2 pilotun hayatını kaybettiğini söylemek bizi oldukça üzüyor.Hükümet adına, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, 60. filoya ve tüm hava kuvvetlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla." ifadelerini kullandı.