İtalya’da atık su artıma tesisinde kaza: 5 ölü, 1 yaralı

İtalya’nın Sicilya bölgesindeki atık su arıtma tesisinde meydana gelen kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

İtalya’da atık su artıma tesisinde kaza: 5 ölü, 1 yaralı

’daki iş kazalarına bir yenisi daha eklendi. İtalya’nın bölgesindeki Palermo'ya 20 kilometre uzaklıktaki Casteldaccia’daki atık su arıtma tesisinde kaza meydana geldi. Kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı. İtalyan basını, zehirli gaz sızıntısını meydana geldiğini belirtirken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapıldı.

İtfaiye ekipleri 5 işçinin cansız bedenine ulaşırken, 1 işçi ise baygın halde bulundu. Kaza sırasında bir işçinin acil durum butonuna basmayı başardığı ve kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi. İşçi ölümleri sendikalar arasında öfkeye neden oldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Bu trajediye tam anlamıyla ışık tutulmalı" ifadelerini kullanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı, tedavi gören işçiye ise acil şifa diledi.

Öte yandan İtalya'nın kuzeyindeki Bologna yakınlarında 9 Nisan’da bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada da 7 işçi hayatını kaybetmişti.

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