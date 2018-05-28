İtalya'da mart ayında yapılan seçimlerden bu yana hükümet kurulamıyor. İslam ve göçmen karşıtı "5 Yıldız Hareketi" ile "Lig"in kuracağı koalisyon, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarelli'nin vetosuna takıldı.
Mattarelli, Euro karşıtı ekonomi bakanını veto edince hükümet kurma çalışmaları sona erdi.
Cumhurbaşkanı Mattarelli bugün başbakanlık görevini eski IMF yetkilisi Carlo Cottarelli'ye verdi.
Cottarelli seçimlerin sonbaharda ya da gelecek yılın başında yapılacağını söyledi. Cottarelli Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim.
Carlo Cottarelli Türkiye'nin ekonomik kriz yaşadığı 2000'li yılların başında IMF'nin Türkiye masası şefi olarak görev yapmıştı.
İtalya'da başbakanlık koltuğuna Carlo Cotterelli oturacak
NTV HaberDünya
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarelli hükümet kurma görevini IMF'nin eski Türkiye masası şefi Carlo Cotterelli'ye verdi. Cotterelli Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisini yeniden seçime götürecek hükümeti kuracak.
İtalya'da mart ayında yapılan seçimlerden bu yana hükümet kurulamıyor. İslam ve göçmen karşıtı "5 Yıldız Hareketi" ile "Lig"in kuracağı koalisyon, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarelli'nin vetosuna takıldı.