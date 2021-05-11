İtalya'da bir kadına 6 doz Biontech aşısı yapıldı

İtalya'da stajyer psikolog olarak çalışan genç bir kadın, sağlık personeli olduğu için aşı sırasında öncelik hakkı olan kategori içinde yer alıyordu.



Sırası gelince aşı merkezine giden 23 yaşındaki kadına yanlışlıkla 6 doz biontech aşısı enjekte edildi.

Kadın enjeksiyon yapıldıktan sonra hafif baş ağrısı dışında kendisini kötü hissetmedi. Acil toplanan sağlık ekibi, kadına sıvı solüsyon ve ateş düşürücü dışında ilaç vermedi.

Elde klinik veri bulunmaması nedeniyle kadın hastanede kontrol altında tutuluyor.



Hatanın şırıngaların karıştırılması yüzünden olduğu tahmin ediliyor.

DAHA ÖNCE ALMANYA'DA YAŞANDI

İtalyan basını daha önce de Almanya’da yanlışlıkla 5 doz aşı yapıldığını yazdı.