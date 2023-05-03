İtalya'da bir kişiyi öldüren ayıya idam talebi

İtalya'da 26 yaşındaki Andrea Papi, Trentino-Alto Adige dağlık bölgesinde koşuya çıkmıştı.



Ancak geri dönmeyince ailesi alarma geçti ve polise haber verdi Bir arama ekibi Papi'nin cesedini bir gecede buldu.



İtalyan medyasının bildirdiğine göre, boynunda, kollarında ve göğsünde derin yaralar vardı ve yapılan otopside bir ayının saldırısına uğradığı sonucuna vardı



Kış uykusundan uyanan ayılar için özel ekmekler yapıldı Haberi Görüntüle Yerel makamlar saldırıdan sonra hayvana ötenazi yapılmasını istedi, ancak İtalyan haber ajansı Ansa ayıyı idam etme emrinin askıya alındığını duyurdu.



Reuters'in haberine göre yetkililer, 2020 yılında aynı bölgenin yakınında bir baba ve oğluna saldıran ayının durdurulması için başvuruda bulundu, ancak mahkeme bu kararı bozdu.



Reuters'in bildirdiğine göre, savcılar geçen haftaki saldırıdan sonra alınan DNA örneklerinin "JJ4" olarak tanımlanan 17 yaşındaki bir dişi ayıyla eşleştiğini söyledi.