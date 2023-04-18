İtalya'da bir koşucuyu öldüren ayı yakalandı

GÖRÜLDÜĞÜ YERDE VURULMASI İSTENMİŞTİ

Trento Özerk Yönetim Başkanı Maurizio Fugatti, Papi'nin ölümünün bir ayı saldırısından kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından "Jj4"ün görüldüğü yerde vurulması talimatı vermiş, ancak hayvan hakları savunucusu derneklerin itirazı üzerine mahkeme bu talimatı durdurmuştu.



Bu arada, ayının saldırısında ölen Andrea Papi'nin ailesi de "Jj4"ün öldürülmesini istemediklerini beyan etti.



Temyiz mahkemesinin süreci durdurma kararını bozması halinde "Jj4"ün yaşamı sonlandırılacak.



İtalyan basını, söz konusu olayın, İtalya'da modern zamanlarda bir ayının insan öldürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçtiğini yazarken, "Jj4"ün 2020 yılında da benzer şekilde dağda yürüyüş yapan 2 kişiyi yaraladığını hatırlattı. O tarihte de "Jj4"ün vurulması için talimat çıkarılmış ancak mahkeme bu talimat için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.