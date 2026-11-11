İtalya'da 300 okul bombalı saldırı tehdidi sonrası boşaltıldı, eğitime ara verildi

Avrupa genelinde hava ulaşımı, medya kuruluşları ve süpermarketleri hedef alan sahte ihbar dalgası eğitim kurumlarına da sıçradı.

İtalya 'da bugün aynı e-posta tehdidini alan en az 300 okul güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, La7 televizyon kanalına yaptığı açıklamada ihbarların asılsız olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Valditara, tehdit mesajından etkilenen okul sayısının artmasının beklendiğini kaydetti.

Reuters ajansının aktardığına göre Valditara, hedef alınan okul sayısının yüksekliğine dikkati çekerek bu durumun tehdidin inandırıcılığının ne kadar zayıf olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Başkent Roma'daki bir okul, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden velilere gönderdiği bilgilendirme notunda gelişmeyi paylaştı.

Okul yönetiminin mesajında, "Ülke genelindeki bomba alarmının ardından, tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmen kadrosunun gözetiminde kalmayı sürdürdüğünü bildirmek isteriz" ifadesine yer verildi.

Roma emniyeti de polis birimlerinin ihbarlara ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Söz konusu tehdit e-postasının, "Mihail Andropov" imzasını taşıdığı görüldü.

Aynı sahte imzanın, önceki cuma günü İrlanda ve Bulgaristan'daki haber merkezlerine gönderilen bomba tehdidi e-postalarında da kullanıldığı belirlendi.

KUZEY İRLANDA'DA EĞİTİME DEVAM KARARI

Diğer yandan Kuzey İrlanda Eğitim Kurumu da bugün bölgedeki çok sayıda okula tehdit içerikli e-posta gönderildiğini duyurdu.

Eğitim Kurumu, Kuzey İrlanda Emniyet Teşkilatının (PSNI) tehdidi inandırıcı bulmaması nedeniyle okullara açık kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Kurum, iletilen mesajın geçen ay gönderilen ve PSNI tarafından sahte olduğu açıklanan bir tehditle benzerlikler taşıdığını aktardı.

Avrupa'da süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafiğini ve televizyon kanallarını hedef alan terör tehditleri son dönemde artış gösterdi.

Kıtadaki televizyon kanallarına önceki cuma günü "zaman daralıyor" uyarısı içeren bomba tehditleri ulaştırılmıştı.

Tehditler sebebiyle binalar tahliye edilmiş ve televizyon yayınları geçici olarak durdurulmuştu.

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İngiliz Sky kanalı ve Bulgaristan'ın özel televizyon kuruluşu Nova TV tehdit mesajları aldıklarını bildirmişti.

Güvenlik güçlerinin arama yaptığı binaların hiçbirinde patlayıcı madde izine rastlanmadı.

Nova TV ve RTE'ye gelen e-postalarda, "Tüm dünyanın bizden haberdar olmasını istiyoruz, bu yüzden operasyon elemanlarımızdan biri binanıza patlayıcı düzenek yerleştirdi. Cihaz 45 dakika içinde patlayacak. Zaman daralıyor" ifadeleri yer aldı.

"Batı'ya Mesaj" başlığıyla iletilen e-postaların arkasında kimin bulunduğu henüz netlik kazanmadı.

Mesajlarda, eylemin hafta boyunca uçaklarda paniğe yol açan asılsız ihbarların yalnızca bir başlangıcı olduğu iddia edildi.

Sırbistan'dan Finlandiya'ya ve İspanya'ya kadar uzanan hatta yolcu uçakları sahte ihbarlar nedeniyle acil iniş yapmış ve güzergah değiştirmişti.

Kullanılan sahte isim, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin eski Genel Sekreteri Yuri Andropov'un soyadıyla örtüşüyor.

E-postanın başlığının da Andropov hakkındaki bir biyografi kitabının adına benzerlik gösterdiği görüldü.

Bu ayrıntıların Rusya bağlantısına mı işaret ettiği yoksa dikkatleri Moskova'ya çekme amacı mı taşıdığı belirsizliğini koruyor.

Sofya'daki Nova TV binasında yapılan polis aramasının ardından çalışanlar işlerine döndü ve yayın akışı kesintiye uğramadı.

RTE çalışanları da binalarda üç saatten uzun süren kapsamlı polis aramasının tamamlanmasıyla çalışma alanlarına geçti.

İRLANDA BAŞBAKANI MARTIN: AMAÇ KORKU VE ENDİŞE YARATMAK

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa'daki güvenlik kurumlarının hava yolu ulaşımına ve medya kuruluşlarına yönelik tehditleri incelediğini belirtti.

Martin, tehditlerin şahıslar tarafından mı yoksa koordineli bir saldırının parçası olarak mı yapıldığının henüz saptanamadığını ifade etti.

RTE radyosuna konuşan Başbakan Martin, "Yaşananlar, toplumun normal işleyişini aksatmak ve korku ile endişe yaratmak amacıyla tasarlanan bu tür alışılmadık faaliyetlerle karmaşa çıkarmanın ne kadar basit olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa genelinde havaalanları, süpermarketler ve medya organlarının ardından yüzlerce okulun aynı sahte kimlikle hedef alınması güvenlik birimlerini harekete geçirdi.