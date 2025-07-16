İtalya’da cezaevleri boşalıyor: Binlerce mahkum serbest kalacak

İtalya Adalet Bakanlığı, aşırı kalabalığı azaltmak için yaklaşık 10 bin kişiyi cezaevinden çıkarabileceklerini duyurdu.



Bakanlık yaklaşık 10 bin 105 mahkumun, ev hapsi veya denetimli serbestlik gibi hapishaneye alternatif tedbirler için "potansiyel olarak uygun" olduğunu bildirdi.



Bu seçenek, mahkumiyetleri kesinleşmiş ve artık temyize tabi olmayan, cezalarının bitmesine 2 yıldan az kalan ve son 12 ay içinde ciddi bir disiplin suçu işlememiş olan kişiler için geçerli olacak.



TECAVÜZ SUÇLULARINI KAPSAMAYACAK



Bakanlık, terörizm, organize suçlar, tecavüz, göçmen kaçakçılığı ve adam kaçırma gibi ciddi suçlardan hapis yatan kişilerin kapsam dışında tutulacağını da sözlerine ekledi.



World Prison Brief veri tabanına göre İtalya, yaklaşık yüzde 122 doluluk oranıyla Avrupa'nın en kötü, aşırı kalabalık cezaevi kayıtlarından birine sahip.

100'ün üzerindeki her seviye, cezaevlerinin maksimum kapasitelerinin üzerinde dolu olduğunu gösteriyor.

Mahkumların içinde bulunduğu kötü durum, intihar vakalarındaki artış ve klimalı olmayan gözaltı tesislerinde, yaz aylarında artan sıcaklıklarla ilgili şikayetlerin ardından İtalya'da dikkatleri üzerine çekti.

GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU

Adalet Bakanlığı, yeni adımın bir gecede gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Bakanlık, bireysel vakalarla ilgili kararların alınmasını kolaylaştırmak üzere cezaevleri ve şartlı tahliye hakimleriyle irtibat kuracak bir görev gücü oluşturduğunu, bu gücün haftalık olarak toplanacağını ve eylül ayına kadar çalışmalarını raporlayacağını kaydetti.

