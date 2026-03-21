İtalya'da çığ felaketi. 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İtalyan ANSA ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ridanna Vadisi'nde 2 bin 445 metre yükseklikte, yerel saatle 11.40 (TSİ 13.40) civarında çığ meydana geldi.



O sırada bölgede bulunan 25 dağcının etkilendiği çığ felaketinde, 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.



Çığ felaketinin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma operasyonuna 6 helikopter ve yaklaşık 80 görevli katıldı.

İtalya'nın kuzey sınırlarından geçen Alp Dağları'nda bu yıl içinde can kayıplarına neden olan başka çığ felaketleri de meydana gelmişti.

Ülkedeki çevre örgütleri, bir süredir küresel ısınmanın etkileri dolayısıyla bu tür olaylarda artış olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.