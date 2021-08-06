İtalya’da corona virüs önlemleri sıkılaştırıldı: Zorunlu aşı kartı dönemi başlıyor

İtalya’da önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında artan Delta varyantı vakalarına önlem olarak aldığı yeni corona virüs kararlarını açıkladı.

Ülkede Başbakan Mario Draghi ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın önerisiyle olağanüstü hal 31 Aralık 2021’e kadar uzatılırken, alınan kararlar doğrultusunda birçok işletmeye ve eğlence yerine aşı kartı zorunluluğu getirildi.

AÇIK ALANLAR İÇİN ZORUNLU OLMAYACAK

Ülkede alınan kararlara göre bugünden itibaren, restoran ve barların kapalı alanlarının yanı sıra müzeler, sinemalar, spor salonları ve yüzme havuzlarına kadar çeşitli kültürel ve eğlence mekanları için kişilerden “Yeşil Geçiş Kartı” adı verilen belgeyi göstermeleri istenecek.

Dijital veya kağıt versiyonları olan sertifika, restoranların ve barların açık alanlarında gerekli olmayacak.

UYMAYANLARA 400 İLA BİN EURO ARASI CEZA VERİLECEK

Yeşil Geçiş Kartı (Green Pass veya Certificazione Verde) kurallarını uygulamayan mekanlara ve müşterilere 400 ila bin euro arasında para cezası verilebileceği belirtilirken, kuralları tekrar ihlal eden iş yerlerinin on güne kadar kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

1 EYLÜL İTİBARIYLA ÖĞRETMENLER VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ZORUNLU

Alınan kararla 1 Eylül'den itibaren Yeşil Geçiş Kartı’nın kapsamının daha da genişletileceği aktarılırken, yeni akademik yıl başladığında öğretmenler, okul personelleri ve üniversite öğrencileri için zorunlu hale getirileceği aktarıldı.

Yeşil Geçiş Kartı’nı göstermeyen öğretmenlerin, çalışamayacakları ve, beş gün içerisinde kartı ibraz etmemeleri halinde maaş alamayacakları belirtildi.

ŞEHİRLERARASI ULAŞIMDA DA KULLANILACAK

Ayrıca bu tarihten itibaren tren, uçak, gemi ve şehirlerarası otobüslerdeki yolcular için Yeşil Geçiş Kartı zorunlu hale getirilecek.

Geçiş sertifikası, İtalya genelinde şimdiden protestoları artırırken Sağlık Bakanı Roberto Speranza, önlemin "kapanmaları önleyeceğini ve özgürlüğü koruyacağını" söyledi.

Hükümet geçtiğimiz gün 33 milyondan fazla insanın iki doz aşı olduğunu açıklarken, bunun 12 yaş üstü nüfusun yüzde 62’sine denk geldiğini belirtti.

Ülkede uygulanan Yeşil Geçiş Kartı, kişilerin aşılandığını, testlerinin negatif çıktığını veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirip atlattıklarını gösterirken, 12 yaşından küçük çocuklar için geçerlilik taşımıyor.