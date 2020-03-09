İtalya'da hükümet, özellikle kuzeyde kırmızı bölge ilan edilen Lombardiya Bölgesi ve 14 kentteki insanlara daha az hareket etme çağrısı yaparken, sosyal medyada da "Ben evde kalıyorum" etiketiyle bir kampanya başladı.



Başbakan Conte ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın yanı sıra İtalyan ve dünya kamuoyunun tanıdığı ünlü isimler tek tek bu çağrıya katılarak, kırmızı bölgedeki insanları virüsün yayılmasını önlemek için evde kalmaya davet etti.



Sosyal medyadaki bu kampanyaya uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Serra Yılmaz da destek verdi. Özpetek, Instagram hesabından Serra Yılmaz ile beraber çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "İçinde bulunduğumuz durumun, yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemizi gerektirdiğini kavramalıyız. Elimizde bu krizi adeta bir dayanışma yarışına çevirmek için büyük bir fırsat var. Görme ve düşünme biçimimizi değiştirmeliyiz. 'Bana da bulaşmasından korkuyorum’ ya da 'Bana bulaşmasını umursamıyorum' yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz" yorumunu yaptı.



Özpetek, herkesin birbiri için birtakım önceliklerini bir süre ertelemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde olan herkes için. Hayatları en az benimki kadar değerli olan yaşlı ve kırılgan tüm bireyler için. Zaten kanserle savaşmakta olduğundan, üstüne bir de bunu kaldıramayacak olanlar için. Dilerim ki dayanışma ruhu asla eksik olmasın. Gerisinin hiçbir önemi yok" ifadesini kullandı.

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